La constelación Starlink del multimillonario estadounidense Elon Musk cruzó el umbral simbólico de 10.000 satélites, o sea 15 veces más que su competencia europea Eutelsat, indicó a AFP Look Up, empresa emergente francesa especializada en la vigilancia del espacio.

Con el último lanzamiento el 13 de marzo desde la base de Vandenberg, en California, Starlink dispone ahora de 10.003 satélites, muy por delante de la constelación OneWeb da Eutelsat, que dispone de 651 satélites.

La constelación Amazon Leo de la empresa fundada por otro multimillonario estadounidense, Jeff Bezos, cuenta con 210 satélites. Los chinos Guo Wang y Qian Fan poseen 154 y 108 satélites, respectivamente.

“El cruce del umbral de 10.000 satélites activos por parte de Starlink muestra que un actor privado puede ahora estructurar él solo una gran parte de la actividad en órbita baja”, precisó a AFP Michel Friedling, excomandante francés del espacio y cofundador de Look Up.

Las megaconstelaciones comerciales desempeñan “un papel central” en el equilibrio económico y estratégico y la facultad de ver lo que ocurre en órbita es “un problema importante de soberanía”, agregó.

Esas cifras consolidadas se basan en los datos tratados por Synapse, plataforma de seguimiento y análisis del tráfico espacial desarrollado por Look Up.

La plataforma agrega diferentes fuentes públicas y propietarios de datos orbitales, los anuncios de lanzamientos efectuados por Starlink -de los cuales se excluyen los satélites inactivos-, cruzados con las observaciones de Look Up.

La empresa despliega actualmente una red mundial de radares para vigilar el tráfico espacial.