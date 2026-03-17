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Starlink ha superado una gran cantidad de satélites, superando de largo a su competencia. (Foto referencial: freepik.es)
Starlink ha superado una gran cantidad de satélites, superando de largo a su competencia. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia AFP

La constelación Starlink del multimillonario estadounidense Elon Musk cruzó el umbral simbólico de 10.000 satélites, o sea 15 veces más que su competencia europea Eutelsat, indicó a AFP Look Up, empresa emergente francesa especializada en la vigilancia del espacio.

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