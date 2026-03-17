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Usuarios podían vender y comprar acciones. Todo se vinculaba a eventos reales, como ataques militares. (Foto: Wikipedia)
Usuarios podían vender y comprar acciones. Todo se vinculaba a eventos reales, como ataques militares. (Foto: Wikipedia)
Por Agencia AFP

La justicia de Buenos Aires dispuso el bloqueo de la plataforma de predicciones Polymarket y ordenará a Google y Apple que eliminen el acceso a sus aplicaciones móviles en Argentina, según un comunicado de la fiscalía publicado el lunes.

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