La serie Xiaomi 17, creada para competir con el iPhone 17, se presentará el jueves 25 de setiembre

Xiaomi ha anunciado que presentará oficialmente sus nuevos ‘smartphones’ buque insignia Xiaomi 17 Series en un evento que se celebrará en China el próximo jueves 25 de septiembre, donde la compañía dará a conocer todas las novedades, incluida la nueva pantalla trasera.

Durante el encuentro, la marca china presentará los tres modelos que compondrán la serie, como son el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, que además serán los primeros dispositivos en integrar el próximo procesador de Qualcomm, Snapdragon 8 Elite de quinta generación.

Así lo ha dado a conocer, el CEO y cofundador de Xiaomi, Lei Jun, quien ha confirmado la fecha de presentación de esta nueva serie a través de una publicación en su cuenta de la red social china Weibo, donde ha aclarado que el evento tendrá lugar el próximo jueves a las 19:00 horas en China (a las 6:00 horas en Perú).

Esta nueva serie de ‘smartphones’ Xiaomi 17 está protagonizada por el salto de generación que ha decidido emprender la compañía (la última serie fue la 15), una decisión que se ha llevado a cabo, entre otras cosas, con el fin de competir directamente contra los nuevos iPhone 17 de Apple, recientemente presentados.

Además, otra de las novedades por las que destaca esta nueva gama de la tecnológica china es la pantalla secundaria que incorporarán los nuevos Xiaomi 17 Pro y Pro Max, con la que se introducen nuevas formas de interaccionar con el ‘smartphone’. Esta pantalla trasera se insertará en el propio módulo de la cámara.

Junto con la fecha de presentación, Lei Jun también ha compartido algunos detalles del Xiaomi 17, como es el caso del tamaño de la pantalla, que tendrá 6,3 pulgadas, la presencia de esquinas “ultraelípticas” y un bisel estrecho de 1,18 milímetros. Con todo ello, el dispositivo tendrá un grosor de tan sólo 8,06 milímetros y pese sólo 191 gramos.

Por su parte, los modelos 17 Pro y Pro Max incorporan dos nuevos colores, el morado y el verde, que se presentarán el día del evento al público, según ha confirmado el CEO de Xiaomi. Asimismo, estos dispositivos también vendrán acompañados de otros productos, como es el caso de la tableta Xiaomi Pad 8.