Xiaomi se salta de la serie 15 a la 17 para competir con el iPhone 17

Xiaomi ha anunciado la presentación de su nueva serie de ‘smartphones’ buque insignia durante este mes de septiembre que, tras la serie Xiaomi 15, salta una generación para presentar los nuevos integrantes de la serie Xiaomi 17, diseñados para competir directamente contra los nuevos iPhone 17 de Apple.

La compañía ya adelantó el pasado mes de agosto “una importante transformación” para su nueva serie de ‘smartphones’, que se identificó previsiblemente como la serie Xiaomi 16, la cual se presentaría durante este mes de septiembre.

Ahora, tras la serie Xiaomi 15, la tecnológica china ha confirmado que se prepara para presentar su nueva serie de ‘smartphones’ buque insignia durante este mes. Sin embargo, ha adelantado que, saltándose una generación, se tratará de la serie Xiaomi 17, en lugar de Xiaomi 16.

De esta forma lo ha compartido el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, en una publicación en la red social china Weibo, donde ha detallado que la serie Xiaomi 17 presentará “un hito transformador en la estrategia premium” de la compañía, marcando “un cambio clave en su línea digital”, con una actualización generacional.

En concreto, esta nueva serie estará conformada por los modelos Xiaomi 17, 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, y serán los primeros dispositivos en integrar el próximo procesador de Qualcomm, Snapdragon 8 Elite de quinta generación, que se presentará oficialmente la próxima semana, en el marco del Snapdragon Summit.

XIAOMI 17 VS IPHONE 17

Se ha de tener en cuenta que este cambio forma parte de la “estrategia premium” de Xiaomi, que inició hace cinco años y que “aprende” de su “mayor competidor”, como es el caso de Apple con los iPhone.

En este sentido, Weibing ha hecho referencia a la nueva serie iPhone 17 recién presentada por los de Cupertino, y ha asegurado que, aunque su éxito “es evidente”, competirán “directamente con el iPhone en la misma generación y al mismo nivel”.

Tal y como lo ha explicado, este objetivo de competición se basa en el “sólido progreso” que Xiaomi ha cosechado durante los últimos cinco años, con avances en su concepto de “productos de alta gama sin defectos”. Esto engloba desde “especificaciones líderes”, hasta priorizar la experiencia de los usuarios y “una profunda integración de ‘software’ y ‘hardware’”.

Weibing también ha achacado su posición competitiva a los “continuos avances tecnológicos” de la compañía, que ha invertido más de 100.000 millones de Renminbi (RMB) (cerca de 12.000 millones de euros al cambio) en I+D, una inversión que planean aumentar al doble en los próximos cinco años.

NOVEDADES DE XIAOMI 17

Con todo, el directivo ha subrayado que esta nueva serie traerá “algo nuevo a los teléfonos inteligentes”, con detalles que darán a conocer en el momento de la presentación.

No obstante, sí ha especificado que el nuevo Xiaomi 17 estándar contará con una actualización integral “sin aumentar el precio” con respecto a la generación anterior. Asimismo, los modelos Pro ofrecerán “avances significativos en tecnología central” y en imagen compacta, y los modelos 17 Pro Max serán los “buque insignia más potentes de Xiaomi en la industria”.

La nueva serie de ‘smartphones’ Xiaomi 17 se presentará durante este mes de septiembre, adelantándose a la fecha habitual para esta serie, aunque la compañía aún no ha compartido el día concreto para la presentación.