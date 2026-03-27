Resumen

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El Aistaland GT7 tiene un diseño similar al Porsche Panamera. (Foto: Aistaland GT7)
El Aistaland GT7 tiene un diseño similar al Porsche Panamera. (Foto: Aistaland GT7)
/ Aistaland GT7
Por Redacción EC

La carrera entre las grandes tecnológicas chinas por conquistar el mercado automotor sigue intensificándose. Luego del impacto generado por los modelos de Xiaomi (especialmente el SU7), ahora Huawei prepara el lanzamiento de un nuevo sedán eléctrico que ha llamado la atención por su diseño, muy similar al del Porsche Panamera.

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