Spotify permitirá elegir canciones en su versión gratuita

Hoy Spotify anunció una actualización que marca un antes y un después en su servicio gratuito: los usuarios con el servicio gratuito de la plataforma ya podrán buscar, reproducir y compartir cualquier canción sin necesidad de suscribirse a Premium.

El cambio se está implementando de manera global y busca eliminar una de las restricciones más molestas de la experiencia gratuita: la reproducción aleatoria forzada.

Antes, al seleccionar una canción en un álbum o lista de reproducción, la app colocaba el contenido en orden aleatorio, obligando a saltar pistas hasta encontrar la deseada, con un máximo de seis saltos por hora.

Con esta modificación, Spotify ofrece a los usuarios sin suscripción la posibilidad de escuchar de forma directa la canción que quieran, aunque con ciertos límites.

Las condiciones de elegir canciones en Spotify

De acuerdo con la compañía, los usuarios gratuitos tendrán asignado un tiempo diario de reproducción bajo demanda. Una vez alcanzado, la aplicación regresará al modelo tradicional de seis saltos por hora.

“Cada usuario tiene asignado un tiempo diario de reproducción bajo demanda. Una vez alcanzado este límite, los usuarios tendrán un límite de seis saltos por hora”, declaró Luke Mackay, portavoz de Spotify, a The Verge.

La experiencia gratuita también seguirá incluyendo anuncios, mientras que el control total de reproducción y saltos ilimitados continuará siendo exclusivo para los suscriptores Premium.

Esta actualización también responde a una estrategia clara: reducir la fuga de oyentes hacia plataformas rivales como YouTube, donde los usuarios podían reproducir canciones específicas sin las trabas de la reproducción aleatoria.

Además, Spotify busca impulsar que los usuarios compartan música en redes sociales. Antes, quienes usaban la versión gratuita no podían reproducir de inmediato los enlaces que recibían de amigos, lo que limitaba la experiencia comunitaria que distingue al servicio. Pero ahora podrán reproducir cualquier canción que les llegue.

Con esta decisión, la plataforma refuerza su liderazgo en el mercado del streaming y redefine el valor de su versión gratuita, equilibrando mejor la experiencia entre usuarios sin suscripción y quienes pagan por Premium.

“El Universa” de México, GDA