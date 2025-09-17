Este regreso al mercado peruano, ahora con el nombre de Dynabook, marca la continuidad del prestigio y la funcionalidad de las laptops que, por años, fueron sinónimo de Toshiba. Esta transición se concretó cuando decidieron vender el 80,1% de su línea de portátiles a Sharp y el 19,9% restante a Foxconn. Fue entonces cuando el grupo Sharp optó por revitalizar la identidad de Dynabook para esta división de laptops, consolidando su herencia con un enfoque renovado.

Noemí Sangama es la country manager de Dynabook en el Perú. La marca busca recuperar su posicionamiento, sobre todo en el segmento B2B.

Desde su reingreso en el 2020, Dynabook ha enfocado su estrategia comercial en el segmento B2B (Business to Business) en nuestro país. Para asegurar una distribución robusta y un alcance nacional, la marca ha establecido alianzas estratégicas con Ingram Micro y Compudiskett, dos de los distribuidores más importantes en el territorio peruano.

La fabricación de los productos Dynabook en las plantas de Foxconn garantiza que los equipos pasan por rigurosos niveles de testeo y diseño, resultando en una alta calidad y durabilidad intrínseca. “Un valor agregado es la capacidad de ofrecer configuraciones personalizadas según las necesidades específicas de cada cliente, una característica que ya era distintiva de Toshiba y que Dynabook mantiene”, comenta a El Comercio Noemí Sangama, country manager de Dynabook Perú.

Adicionalmente, la mayoría de los equipos para el sector B2B cuentan con una garantía de tres años y un servicio de soporte técnico a nivel nacional que incluye garantía “on-site”, lo que significa que un técnico se desplazará directamente al lugar donde el equipo se encuentre, un factor crucial para el mantenimiento y la vida útil de los productos.

Para tres grandes segmentos

La oferta de Dynabook en el país se estructura en varias líneas de productos, diseñadas para satisfacer diversas demandas empresariales y profesionales:

Satellite Pro: Esta es la línea más reconocida y goza de gran aprecio entre los antiguos usuarios de Toshiba. Es una opción versátil para cualquier tipo de usuario, ofreciendo configuraciones que van desde procesadores Core i3 para tareas básicas hasta Core i7 para usuarios más avanzados. Se posiciona como una línea económica, pero altamente competitiva en términos de configuraciones de RAM y almacenamiento, representando una sólida propuesta de valor en el mercado. Tecra: Diseñada específicamente para el ámbito corporativo, esta línea se caracteriza por sus chasis más reforzados y configuraciones más robustas, pensadas para resistir las exigencias del entorno empresarial y proporcionar un rendimiento fiable. Portégé: Esta serie representa la línea premium de Dynabook. La mayoría de sus equipos son convertibles 360 grados, que destacan por sus pantallas de mayor resolución y, en algunos modelos, la inclusión de un lápiz táctil, ofreciendo una flexibilidad y prestaciones avanzadas ideales para profesionales creativos o con necesidades de interacción específicas.

¿Y qué hay de los procesadores con los que trabajan?

Actualmente, los equipos Dynabook operan con procesadores Intel, aunque la compañía ha anunciado planes para introducir modelos con procesadores AMD en el transcurso de este año.

Toshiba fue una marca muy reconocida por los usuarios, sobre todo del segmento empresarial, debido a su eficiencia y su durabilidad. (Foto: Archivo)

Innovación para la educación peruana

Un pilar fundamental de la estrategia de Dynabook es su marcado enfoque social a través de la participación en el sector educativo, una iniciativa que conecta directamente con el concepto original del nuevo nombre de la marca, que fue concebido inicialmente como una computadora diseñada para la educación. “La empresa busca activamente contribuir a la reducción de la escasez de equipos informáticos para estudiantes, desarrollando y ofreciendo productos pensados específicamente para las instituciones educativas peruanas”, detalla Sangama.

La línea Dynabook E11 es el estandarte de este compromiso. Sus equipos presentan un diseño intrínsecamente robusto y duradero, con un chasis reforzado y toques de goma estratégicamente ubicados para proteger la pantalla y otros componentes ante el uso intensivo y, a veces, descuidado por parte de los estudiantes. Una característica innovadora es la incorporación de la tecnología IonPure, un revestimiento antimicrobial aplicado en el chasis, que ayuda a prevenir la transmisión de bacterias y virus, un aspecto crucial para la higiene y salud en entornos escolares. En cuanto al software, estos equipos vienen preinstalados con Windows 11 Education, una versión del sistema operativo específicamente adaptada y optimizada para el ámbito pedagógico. “Muy poco se ve en el mercado peruano equipos que específicamente traigan esa versión del sistema operativo”, agregóp Noemí Sangama, subrayando el diferencial de Dynabook.

Durante muchos años, Toshiba atravesó serios problemas económicos. La situación los obligó a desprenderse de sus diferentes líneas de negocio. (Foto: Getty Images)

Este enfoque integral no solo abarca características técnicas, sino también una política de precios competitivos, haciendo que los equipos Dynabook sean una opción viable y atractiva para licitaciones en colegios y universidades, tanto públicos como privados, buscando así democratizar el acceso a la tecnología educativa.

Visión de futuro

Las expectativas de Dynabook para lo que resta del año y el siguiente se centran en consolidar su posicionamiento y en educar al público peruano sobre su identidad renovada. El objetivo primordial es que “el público peruano conozca que la marca o los productos con los cuales muchos han crecido utilizándolo en el colegio, en la universidad y recuerdan esas líneas como la la satélite Pro y que sepan de que está nuevamente en el mercado”, explica la country manager de la marca.

La compañía aspira a que los usuarios reconozcan en Dynabook la continuidad de la calidad, el rendimiento y la durabilidad que distinguieron a las laptops Toshiba, ahora con el valor añadido de innovaciones tecnológicas y un firme compromiso con el desarrollo educativo y empresarial del país.