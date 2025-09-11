Relanzan programa re/Start en el Perú para impulsar el talento joven para la era digital: ¿en qué consiste esta iniciativa gratuita?

En el marco del AWS Industry Week Perú, Amazon Web Services (AWS) anunció el relanzamiento del programa re/Start en el Perú, una iniciativa gratuita en alianza con Manantial Tecnológico que busca capacitar a jóvenes desempleados o subempleados en tecnologías de nube e inteligencia artificial y así cerrar la brecha de talento y transformar vidas a través de la empleabilidad.

Karla Wong, recientemente nombrada como Líder de Sector Público y Educación NOLA (norte de Latinoamérica y el Caribe), enfatizó su misión de impulsar la transformación digital para crear soluciones innovadoras y fomentar un desarrollo más inclusivo en toda la región. “AWS busca acelerar la adopción de la nube y de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, impactando positivamente a millones de personas y comunidades”, indicó en conversación con El Comercio.

En este contexto, el relanzamiento del programa re/Start en el Perú cobra “mucho mucho significado en temas de impacto” para AWS, y ahora lo hacen de la mano de Manantial Tecnológico. re/Start fue uno de los primeros programas de AWS en llegar al país. Ofrece una plataforma gratuita para jóvenes peruanos que estén desempleados o subempleados, capacitándolos en temas de nube e inteligencia artificial.

En busca de cerrar la brecha de talento

Manantial Tecnológico, socio estratégico de AWS, lidera este relanzamiento. Su fundador, Jaime Sánchez, es una figura clave en el compromiso no solo de cerrar la brecha de talento, sino también la brecha de género. Se trata de uno de los principales empleadores de los jóvenes que se han formado en este programa.

“Creemos en las personas. Creemos en el talento que hay acá en el Perú y creemos en las oportunidades. Yo creo que hay mucho talento allí afuera y lo que necesitan es que se le abran oportunidades”, dice Sánchez. Agrega que, para Manantial Tecnológico, re/Start representa una oportunidad para que quienes hasta el momento no han tenido acceso a formación tecnológica puedan “transformar sus vidas”.

El programa re/Start ofrece una formación integral, dividida en capacitación técnica —con una gran mayoría enfocada en la nube, pero también incluyendo temas de programación y Linux— y el desarrollo de habilidades blandas. Su diferencial, según Sánchez, es el “acompañamiento” constante del equipo de Manantial, que cuenta con experiencia en formación y práctica en el campo. Priorizan habilidades duraderas como el pensamiento crítico y la comunicación.

De otro lado, la empleabilidad es un pilar crucial para Manantial: prepara a los egresados en habilidades demandadas por el mercado y los conecta con posibles empleadores, incluyendo a sus propios clientes, los partners del ecosistema de AWS y otras empresas con programas de responsabilidad social.

Impacto transformador

Karla Wong aclaró que, si bien el programa tiene un “sabor a AWS” y aborda sus servicios y soluciones, “el tema de fundamentos de nube son conceptos, son conceptos cross, son conceptos abiertos”. Esto asegura que la formación proporciona una base sólida y transferible en computación en la nube que puede ser aplicada en diferentes entornos tecnológicos. “El objetivo es empoderar a la fuerza laboral del futuro, desarrollando pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas complejos y creatividad para innovar”, aclara.

María Riojas, una beneficiaria del programa re/Start, ejemplifica el impacto transformador de esta iniciativa. Aunque estudia Ciencias Políticas y no proviene de un ‘background’ tecnológico: trabaja en el rubro TI desde hace tres años gracias a la capacitación recibida. Para ella, el programa fue “bastante completo” y el “acompañamiento que recibí en este en este programa creo que hizo una diferencia bastante considerable”.

María relató cómo re/Start la ayudó a “romper unas brechas de tecnológicas, brechas de incluso pobreza,” explicando que, al provenir de una familia numerosa donde los recursos escaseaban, el programa le permitió “adquirir conocimientos y insertarme rápidamente en el ámbito laboral”. Su historia y la de muchos de sus compañeros demuestran cómo el programa logra “transformar sus realidades y construir soluciones que afecten estas mismas realidades”.