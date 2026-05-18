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El juicio puede resumirse en quién el jurado encuentra más confiable: ¿Sam Altman o Elon Musk? (Fotos de John MACDOUGALL y SAUL LOEB / AFP)
El juicio puede resumirse en quién el jurado encuentra más confiable: ¿Sam Altman o Elon Musk? (Fotos de John MACDOUGALL y SAUL LOEB / AFP)
/ JOHN MACDOUGALL SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El juicio que enfrenta a Elon Musk con el gigante de la inteligencia artificial OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusados de haber abandonado la misión fundacional de la compañía, entra este lunes en la etapa de deliberaciones.

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