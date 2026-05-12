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Resumen

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Mantener una vida social activa es una de las maneras de mantener tu cerebro joven.
Mantener una vida social activa es una de las maneras de mantener tu cerebro joven.
/ Pixabay
Por BBC News Mundo

A nuestro cerebro le sientan de maravilla los desafíos; sin embargo, no todo tiene que ser un trabajo arduo para obtener beneficios para la salud.

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