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El pasar demasiado tiempo sentado puede aumentar el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso llevar a una muerte prematura.
El pasar demasiado tiempo sentado puede aumentar el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso llevar a una muerte prematura.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Durante décadas, uno de los mensajes de salud pública más destacados ha sido que fumar mata. Pero otro hábito cotidiano, mucho menos dramático y mucho más aceptable socialmente, también puede estar perjudicando nuestra salud: estar sentado durante largos periodos.

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