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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El juicio por la demanda que Elon Musk entabló contra Sam Altman, OpenAI y Microsoft tuvo una primera semana intensa de testificaciones en el tribunal federal de Oakland (California, Estados Unidos). El proceso es considerado el más importante de la industria tecnológica en los últimos tiempos y podría tener un impacto decisivo en el futuro inmediato de la inteligencia artificial.

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