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Resumen

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Esta nueva versión beta de iOS 27 (número de compilación 24A5380h) ya se puede descargar desde el programa para desarrolladores de Apple, con el objetivo de probar sus últimas novedades. (Foto de Nikolas Kokovlis/NurPhoto vía AFP)
Esta nueva versión beta de iOS 27 (número de compilación 24A5380h) ya se puede descargar desde el programa para desarrolladores de Apple, con el objetivo de probar sus últimas novedades. (Foto de Nikolas Kokovlis/NurPhoto vía AFP)
/ NIKOLAS KOKOVLIS
Por Agencia Europa Press

Apple ha agregado la capacidad de personalizar la voz y la expresividad de su asistente renovado Siri AI con la tercera versión beta para desarrolladores de su nueva iteración de sistema operativo iOS 27, que incluye controles de voz para “ritmo” y “expresividad”.

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