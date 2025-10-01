Elon Musk es un empresario total. Ha incursionado en autos, robótica, tecnología espacial, redes sociales, y la inteligencia artificial no podía quedar de lado. Después de su chatbot Grok, desarrollado por su empresa xAI, ahora ha anunciado Grokipedia.

Se trata de una plataforma hecha para competir con Wikipedia, la enciclopedia libre más popular en Internet. El anuncio lo hizo el mismo Musk en su cuenta de X, que también compró hace un par de años cuando se llamaba Twitter.

Aseguró que será una “mejora masiva”. Y es que el empresario, que fue aliado del presidente estadounidense Donald Trump, ha acusado a Wikipedia de tener sesgo ideológico. Incluso en algún momento la llamó la “Wokepedia”, en alusión a la corriente progresista “woke” y que suele ser usada de manera despectiva.

Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!



This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

“¡Únete a xAI y ayuda a construir Grokipedia, un repositorio de conocimiento de código abierto que es mucho mejor que Wikipedia!”, escribió el hombre más rico del mundo en su cuenta de X. También indicó que será de acceso de libre, sin límite de uso.

La herramienta, según informe de Inofabe, se apoyará en los modelos de lenguaje de xAI para generar y organizar conocimiento de manera automatizada. Sin embargo, no queda claro que tan objetiva y neutral sea esta opción.

Si bien el multimillonario ya no tiene un papel en el gobierno de Trump, tras su paso por DOGE, sí se mantiene bastante activo en las redes sociales y en los cambios tecnológicos.