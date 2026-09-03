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Resumen

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OpenAI afirma que está mejorando las medidas de seguridad. (Foto: AFP)
OpenAI afirma que está mejorando las medidas de seguridad. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

OpenAI está trabajando en capacidades de apagado automático para sus modelos de inteligencia artificial (IA), como ha asegurado a dos congresistas demócratas de Estados Unidos en respuesta a las preocupaciones que plantearon por el ‘hackeo’ a Hugging Face.

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