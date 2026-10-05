icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La función estará desactivada por defecto en la API para que sus clientes decidan cómo aplicarla en función de sus obligaciones de transparencia
La función estará desactivada por defecto en la API para que sus clientes decidan cómo aplicarla en función de sus obligaciones de transparencia
Por Agencia EFE

La tecnológica OpenAI anunció este lunes que planea incorporar marcas de agua invisibles en algunos textos generados con sus productos ChatGPT y Codex para cumplir con la Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea (UE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.