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El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue uno de los altos ejecutivos tecnológicos llamados al estrado durante el juicio. (Foto de Apu GOMES / AFP)
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue uno de los altos ejecutivos tecnológicos llamados al estrado durante el juicio. (Foto de Apu GOMES / AFP)
/ APU GOMES
Por Agencia AFP

Los miembros del jurado de un juicio histórico sobre adicción a redes sociales indicaron el lunes que no han logrado un consenso respecto a uno de los dos demandados, Meta y YouTube.

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