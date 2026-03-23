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¿Será eterna o tendrá fecha de caducidad?
¿Será eterna o tendrá fecha de caducidad?
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Hay frases a las que nos hemos acostumbrado tanto que se nos ha desgastado un poco el asombro, pero que si las repensamos, pueden despertar la curiosidad.

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