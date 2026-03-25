Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una conductora escanea un código para cargar su auto eléctrico en Liuzhou, China. (Foto: AFP)
Una conductora escanea un código para cargar su auto eléctrico en Liuzhou, China. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

China se ha consolidado como el actor dominante en la industria global de baterías para vehículos eléctricos, un sector clave para la movilidad del futuro y la transición energética, con más del 80% de la fabricación mundial de celdas concentrada en su territorio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.