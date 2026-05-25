Resumen

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Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

Durante años, los autos eléctricos han cargado con varios prejuicios: que contaminan más por sus baterías, que son demasiado caros o que terminan siendo menos eficientes que un vehículo a gasolina. Sin embargo, un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology vuelve a poner el debate sobre la mesa con conclusiones que contradicen varias de esas creencias.

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