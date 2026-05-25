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Un cohete portador Long March-2F, con la nave espacial Shenzhou-23 y una tripulación de tres astronautas a bordo, despega del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China, el 24 de mayo de 2026. China lanzó su misión Shenzhou-23 el 24 de mayo, en la que un astronauta chino pasará un año completo en órbita por primera vez, un paso crucial en la ambición de Pekín de enviar humanos a la Luna para 2030. (Foto de CN-STR / AFP)
Un cohete portador Long March-2F, con la nave espacial Shenzhou-23 y una tripulación de tres astronautas a bordo, despega del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China, el 24 de mayo de 2026. China lanzó su misión Shenzhou-23 el 24 de mayo, en la que un astronauta chino pasará un año completo en órbita por primera vez, un paso crucial en la ambición de Pekín de enviar humanos a la Luna para 2030. (Foto de CN-STR / AFP)
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Por Agencia AFP

China lanzó su nave tripulada Shenzhou-23 y logró acoplarla con éxito a una estación espacial en la madrugada del lunes, en el marco de las ambiciones de Pekín de enviar seres humanos a la Luna de aquí a 2030, informaron los medios estatales.

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