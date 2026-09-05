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Resumen

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Varias personas suben el cuerpo de una víctima, recuperado del túnel del proyecto hidroeléctrico, a una ambulancia, en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 4 de septiembre de 2026. (Prakash MATHEMA / AFP)
Varias personas suben el cuerpo de una víctima, recuperado del túnel del proyecto hidroeléctrico, a una ambulancia, en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 4 de septiembre de 2026. (Prakash MATHEMA / AFP)
/ PRAKASH MATHEMA
Por Agencia EFE

El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal ha aumentado a 1.344 y el de desaparecidos se sitúa en 4.886 mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, según el último balance de las autoridades publicado este sábado.

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