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Nuevo Ford Mustang Mach-E versión GT California Special. (Foto: Ford)
Nuevo Ford Mustang Mach-E versión GT California Special. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Agencia Europa Press

Ford ha anunciado este martes nuevas actualizaciones disponibles para el SUV eléctrico Ford Mustang Mach-E, incluida la presentación de un nuevo modelo GT California Special, que evoca el espíritu de la costa oeste de Estados Unidos.

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