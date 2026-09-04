SEAT podría convertirse en una nueva víctima de la transformación que vive la industria automotriz mundial. El Grupo Volkswagen estudia poner fin a la histórica marca española como máximo a finales de 2029 y concentrar sus esfuerzos en Cupra, según documentos internos citados por medios europeos. La decisión todavía no es definitiva, pero refleja hasta qué punto el fabricante alemán está obligado a replantear su estructura para enfrentar un escenario cada vez más competitivo.

La noticia, difundida este jueves por medios españoles y alemanes, coincide con la presentación del nuevo plan de transformación de Volkswagen. El grupo busca simplificar su estructura, reducir costos y concentrar sus inversiones en las marcas y productos con mayores posibilidades de crecimiento.

El trasfondo de esta decisión tiene un nombre cada vez más evidente: China. Los fabricantes de ese país dejaron de ser una amenaza exclusivamente para los mercados asiáticos y comenzaron a ganar terreno en Europa, precisamente el territorio donde Volkswagen construyó buena parte de su liderazgo.

De acuerdo con JATO Dynamics, las marcas chinas alcanzaron en mayo de 2025 una participación de 5,9% en el mercado europeo, más del doble del 2,9% registrado un año antes. Para 2026, la presión continuó aumentando. Reuters reportó que las marcas chinas siguieron ampliando su participación en Europa mientras Volkswagen perdía terreno en algunos meses del año.

Una de las fábricas principales de SEAT está ubicada Martorell, cerca de Barcelona. (Foto: Seat) / Seat

La ofensiva no se limita a los autos eléctricos. BYD, Geely, Chery, SAIC y otras compañías están llegando a Europa con vehículos eléctricos, híbridos y de combustión que compiten principalmente por precio, tecnología y equipamiento. Al mismo tiempo, China se consolidó como una potencia exportadora: según la Agencia Internacional de Energía (IEA), en 2024 superó a la Unión Europea como el mayor exportador mundial de automóviles y más del 35% de sus exportaciones de 2025 fueron vehículos eléctricos.

Volkswagen también está sintiendo el golpe en China, uno de sus mercados históricamente más importantes. La compañía perdió el liderazgo frente a fabricantes locales y cayó al tercer lugar del mercado chino en 2025, después de BYD y Geely.

El problema, por tanto, no es únicamente vender menos. Volkswagen necesita fabricar vehículos competitivos en un mercado donde los fabricantes chinos desarrollan nuevas tecnologías con mayor rapidez y presionan los precios. El propio grupo reportó que durante el primer semestre de 2026 sus entregas globales cayeron 6,3%, mientras que su resultado operativo disminuyó 11,6%.

En ese escenario aparece Cupra como la apuesta de futuro. En 2025, la marca vendió 328.800 vehículos, un crecimiento cercano al 32%, mientras SEAT comercializó unas 257.000 unidades, 17% menos que el año anterior.

La paradoja es que SEAT todavía conserva una importante presencia en España: vendió 66.142 vehículos en 2025 y se mantuvo entre las marcas más vendidas del país. Sin embargo, para Volkswagen el futuro parece estar en reducir marcas, modelos y costos.

Así, la posible desaparición de SEAT no sería solamente el final de una marca española con más de siete décadas de historia. También sería una señal de cómo la nueva competencia automotriz china está obligando a los gigantes europeos a tomar decisiones que, hasta hace pocos años, parecían impensables.