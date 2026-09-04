El Grupo Volkswagen podría retirar del mercado a Seat en 2029. (Foto: Seat)
El Grupo Volkswagen podría retirar del mercado a Seat en 2029. (Foto: Seat)
/ Seat
Por Redacción EC

SEAT podría convertirse en una nueva víctima de la transformación que vive la industria automotriz mundial. El Grupo Volkswagen estudia poner fin a la histórica marca española como máximo a finales de 2029 y concentrar sus esfuerzos en Cupra, según documentos internos citados por medios europeos. La decisión todavía no es definitiva, pero refleja hasta qué punto el fabricante alemán está obligado a replantear su estructura para enfrentar un escenario cada vez más competitivo.

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