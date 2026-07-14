EL VW ID. ERA 5S es ligeramente más grande que un Jetta y más pequeño que el Passat. (Foto: Volkswagen)
EL VW ID. ERA 5S es ligeramente más grande que un Jetta y más pequeño que el Passat. (Foto: Volkswagen)
/ Volkswagen
Por Redacción EC

La marca alemana presentó el ID. Era 5S, un sedán híbrido enchufable desarrollado específicamente para el mercado chino. El modelo combina diseño moderno, tecnología de electrificación y una autonomía que apunta a superar los estándares actuales del segmento.

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