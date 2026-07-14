La marca alemana presentó el ID. Era 5S, un sedán híbrido enchufable desarrollado específicamente para el mercado chino. El modelo combina diseño moderno, tecnología de electrificación y una autonomía que apunta a superar los estándares actuales del segmento.

Volkswagen continúa fortaleciendo su estrategia de electrificación en China con el desarrollo del nuevo ID. Era 5S, un sedán híbrido enchufable que se perfila como una de las principales apuestas de la marca para competir en el mercado automotor más grande del mundo. El modelo fue revelado a través de documentos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) y representa el primer sedán híbrido enchufable de la familia ID. Era.

El vehículo ha despertado interés debido a que retoma la fórmula tradicional de los sedanes medianos que durante años caracterizó al Volkswagen Jetta, aunque adaptada a las nuevas exigencias de movilidad electrificada. De acuerdo con la información difundida, el ID. Era 5S será producido por la alianza SAIC-Volkswagen y formará parte de la ofensiva de nuevos productos que la firma alemana prepara para el mercado chino.

El ID. Era 5S registra una distancia entre ejes de 2,766 mm. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

En términos de diseño, el modelo adopta un lenguaje visual más moderno que el de los sedanes tradicionales de la marca. Destacan los grupos ópticos delgados, una parrilla de apariencia minimalista y una silueta fastback que prioriza la eficiencia aerodinámica. Asimismo, incorpora elementos tecnológicos como sensores y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, características cada vez más demandadas por los consumidores chinos.

La parte trasera utilizan barras luminosas de LED que recorren todo el ancho de la carrocería, siguiendo una solución similar a la vista en la SUV ID. Era 9X. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Uno de los aspectos más relevantes es su sistema de propulsión híbrido enchufable. Aunque Volkswagen aún no ha revelado todos los detalles técnicos, el objetivo es ofrecer una combinación entre eficiencia energética, bajas emisiones y una autonomía superior a la de los híbridos convencionales. Esta estrategia responde al crecimiento sostenido de los vehículos electrificados en China, donde las marcas locales han ganado terreno gracias a propuestas tecnológicamente avanzadas y competitivas en precio.

El lanzamiento del ID. Era 5S forma parte de un plan más amplio de Volkswagen para recuperar protagonismo en China. La compañía anunció previamente que, junto con su socio FAW, introducirá 11 nuevos modelos desarrollados específicamente para ese país a partir de 2026, incluyendo vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y modelos de autonomía extendida.

La ofensiva comercial se enmarca dentro de la estrategia “En China, para China”, con la que el fabricante busca acelerar el desarrollo de productos adaptados a las preferencias locales. Volkswagen también ha adelantado que planea lanzar decenas de modelos electrificados antes de finalizar la década, incorporando nuevas plataformas, inteligencia artificial y sistemas avanzados de conectividad.

Según la información oficial, el sedán puede registrar un gasto de 35.5 km/l incluso con la batería descargada. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Por ahora, el ID. Era 5S está confirmado únicamente para el mercado chino. Sin embargo, diversos medios especializados consideran que su propuesta podría servir de inspiración para futuros sedanes híbridos de Volkswagen destinados a otras regiones, especialmente en mercados donde los vehículos electrificados aún conviven con motores de combustión y donde los sedanes continúan teniendo una presencia relevante.