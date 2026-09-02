Un Volkswagen Touareg de tercera generación protagonizó una insólita escena en Ucrania luego de quedar gravemente afectado por la explosión de un misil balístico. El SUV sufrió importantes daños en la carrocería, el techo y los cristales, pero, contra todo pronóstico, su motor volvió a encender y el vehículo logró desplazarse por sus propios medios.

El caso se conoció a través de videos difundidos por la compañía ucraniana EMG Group y posteriormente fue recogido por medios especializados como Motorpasión y TN. Según la información disponible, el Touareg se encontraba estacionado y sin ocupantes cuando ocurrió la explosión en las inmediaciones.

La fuerza de la detonación provocó daños severos. El techo quedó hundido, los pilares de la carrocería se deformaron y prácticamente todos los vidrios terminaron destruidos. El interior también quedó cubierto de polvo y expuesto al exterior.

Pese a este panorama, uno de los elementos que más llamó la atención apareció cuando una persona ingresó al vehículo y presionó el botón de arranque. El motor V6 turbo de 3,0 litros encendió y mantuvo un funcionamiento estable. Incluso fue posible engranar una marcha y mover el SUV por sus propios medios.

El interior quedó destruido, pero el motor prendió. . Foto: YouTube EMG Group. / YouTube EMG Group

La electrónica también sobrevivió

El motor no fue el único componente que continuó funcionando. De acuerdo con las imágenes difundidas, las pantallas del denominado Innovision Cockpit se encendieron, mientras que también respondieron algunos sistemas como el climatizador, los asientos eléctricos y la iluminación exterior.

El cuadro de instrumentos, eso sí, mostró múltiples advertencias debido a los daños registrados en distintos componentes. Los sensores exteriores y otros elementos relacionados con los sistemas de asistencia a la conducción resultaron afectados. El Head-Up Display tampoco podía utilizarse, principalmente porque el parabrisas había quedado destruido.

La parte inferior del vehículo, en cambio, aparentaba encontrarse en mejores condiciones. Según Motorpasión, el chasis basado en la plataforma MLB Evo y el conjunto mecánico parecían haber soportado la explosión, aunque el sistema de escape también terminó dañado.

Una historia que no debe confundirse con una prueba de seguridad

Aunque las imágenes pueden resultar sorprendentes, el caso no constituye una prueba realizada por Volkswagen ni demuestra que el Touareg esté diseñado para resistir la explosión de un misil. Se trató de una situación excepcional y, según la información disponible, el vehículo fue afectado por la onda expansiva, metralla y escombros de una detonación cercana.

El Touareg quedó con daños estructurales y de carrocería que hacen inviable su recuperación como vehículo convencional. Sin embargo, que haya logrado encender su motor y desplazarse después del incidente convirtió al SUV alemán en protagonista de una historia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.