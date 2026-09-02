El motor del auto arrancó igual pese a la explosión. Foto: YouTube EMG Group.
El motor del auto arrancó igual pese a la explosión. Foto: YouTube EMG Group.
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Por Redacción EC

Un Volkswagen Touareg de tercera generación protagonizó una insólita escena en Ucrania luego de quedar gravemente afectado por la explosión de un misil balístico. El SUV sufrió importantes daños en la carrocería, el techo y los cristales, pero, contra todo pronóstico, su motor volvió a encender y el vehículo logró desplazarse por sus propios medios.

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