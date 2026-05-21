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¿Por qué los carros híbridos no son tan eficientes en carretera?. (Foto: Chat GPT)
¿Por qué los carros híbridos no son tan eficientes en carretera?. (Foto: Chat GPT)
/ Chat GPT
Por Redacción EC

Los autos híbridos viven uno de sus mejores momentos en el mercado. Cada vez más marcas incorporan esta tecnología en sus portafolios y muchos conductores los ven como la solución ideal para reducir el gasto de combustible. Sin embargo, existe una realidad que suele pasar desapercibida: los híbridos no siempre consumen menos, especialmente cuando salen a carretera.

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