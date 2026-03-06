Escuchar
Samsung presentó sus gafas de realidad virtual Galaxy XR durante el Mobile World Congress y anunció sus gafas inteligentes. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Samsung mantiene entre sus planes el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes, que espera tener listas este mismo año, un tipo de producto que ve más masivo que los visores de realidad extendida.

