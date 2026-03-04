Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AI iMoochi es la mascota inteligente de ZTE que busca ser el compañero emocional de usuarios.
AI iMoochi es la mascota inteligente de ZTE que busca ser el compañero emocional de usuarios.
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Redacción EC

En el Mobile World Congress 2026 la firma ZTE ha presentado su ecosistema de inteligencia artificial que incluye una nueva mascota inteligente AI iMoochi, que busca convertirse en un compañero emocional “más inteligente, proactivo y personalizado dedicado exclusivamente al usuario”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.