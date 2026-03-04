En el Mobile World Congress 2026 la firma ZTE ha presentado su ecosistema de inteligencia artificial que incluye una nueva mascota inteligente AI iMoochi, que busca convertirse en un compañero emocional “más inteligente, proactivo y personalizado dedicado exclusivamente al usuario”.

Esta mascota responde e interacciona con el usuario en tiempo real mediante gestos, sonidos, o expresiones en sus ojos, que cuentan con una pantalla OLED con ajuste automático de luz ambiental.

Según la agencia Europapress, si los usuarios acarician a la mascota o llaman al iMoochi, este reaccionará moviendo la cabeza, los ojos o la cola como una mascota emocional. Esto se acompaña de un diseño que presenta una textura peluda, suave y con ojos expresivos, inspirados en distintos animales.

AI iMoochi está pensado para usuarios jóvenes o para personas mayores. / Diego Barrio de Mendoza

AI iMoochi cuenta con inteligencia artificial generativa para su interacción. / Diego Barrio de Mendoza

Igualmente, para interaccionar con el usuario, integran cinco sensores táctiles ubicados entre la cabeza, la espalda, la nariz y las patas, así como micrófonos, que junto a la IA generativa, les permite ofrecer reacciones realistas al tacto y al sonido.

Estas mascotas inteligentes están pensadas para usuarios jóvenes o para personas mayores “cansadas de la fría tecnología”. Así ofrecen compañía mediante interacciones basadas en la personalidad de los usuarios, opciones de protección familiar o juegos sociales compartidos. Todo ello se puede gestionar desde la aplicación específica para iMoochi, donde también se puede hacer un seguimiento de las emociones.

Pero no solo esta mascota ha llamado la atención. ZTE también cuenta con su smartphone nubia M153 equipado con la IA nativa Doubao AI Assistant que, desarrollada en conjunto con ByteDance, está integrado a nivel de sistema y que dispone de capacidades para comprender comandos complejos en lenguaje natural.