Apple ha presentado el nuevo ordenador portátil MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas potenciado por los procesadores M5 Pro y M5 Max, que mejoran el rendimiento y el desempeño de las aplicaciones de inteligencia artificial.

La firma tecnológica ha presentado los procesadores M5 Pro y M5 Max, que se han fabricado con la nueva arquitectura Fusion desarrollada por Apple, en la que se combinan dos chips de 3 nanómetros con un alto ancho de banda y baja latencia en un mismo sistema en chip (SoC).

La CPU consta de hasta 18 núcleos, seis de rendimiento, llamados súper núcleos, y otros doce de rendimiento que están optimizados para ofrecer un rendimiento multihilo con una gran eficiencia energética. En conjunto, la CPU aumenta el rendimiento en hasta un 30 por ciento, según ha detallado Apple en una nota de prensa.

Por su parte, la GPU asciende hasta 40 núcleos. Integra un Neural Accelerator en cada núcleo y un mayor ancho de banda de memoria unificada, lo que permite a los dos nuevos chips alcanzar un rendimiento máximo para la IA más de cuatro veces superior respecto a la generación anterior.

La GPU aumenta considerablemente sus capacidades gráficas (hasta un 35% superiores en las ‘apps’ que utilizan el trazado de rayos que el M4 Pro y el M4 Max) mejorando los efectos visuales avanzados y el renderizado 3D.

M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada y un mayor ancho de banda de memoria de hasta 307 GB/s, mientras que M5 Max cuenta con hasta 128 GB de memoria unificada y un mayor ancho de banda de memoria de hasta 614 GB/s.

MACBOOK PRO

Ambos procesadores se estrenan con el nuevo MacBook Pro, en el que potencian el rendimiento y las capacidades de inteligencia artificial de última generación y hacen que sea cuatro veces más rápido que la generación anterior. Llega con el sistema operativo macOS Tahoe y el ecosistema Apple Intelligence.

Disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, este equipo ofrece hasta 24 horas de autonomía con una sola carga, lo que supone hasta 13 horas más para los usuarios de modelos con procesador Intel y hasta tres horas más para los usuarios de modelos con el M1.

Cuenta con un adaptador USB tipo C de 96W o superior con el que recarga hasta un 50 por ciento de la batería en 30 minutos con la tecnología de carga rápida.

Emplea una pantalla Liquid Retina XDR con opción de acabado nanotexturizado con 1.600 nits de pico de brillo HDR y hasta 1.000 nits para contenido SDR. También incluye una cámara de 12MP Center Stage con Vista Cenital y micrófonos con calidad de estudio.

En lo que respecta a la conectividad, MacBook Pro dispone de tres puertos Thunderbolt 5 para transferencias de datos a alta velocidad, HDMI con una resolución hasta 8K, ranura para tarjetas SDXC para importar contenido multimedia y MagSafe 3 para la carga rápida. Además de soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6 con el chip N1 de Apple.

El nuevo MacBook Pro se pondrá a la venta el próximo 11 de marzo. Las variantes con chip M5 Pro parten de un precio de 2.549 euros para las 14 pulgadas, y de 3.049 euros para las 16 pulgadas. En el caso de la variante M5 Max, se podrá encontrar desde 4.249 euros con 14 pulgadas, y desde 4.549 euros con 16 pulgadas.