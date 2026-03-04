Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ordenador portátil MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max.
Ordenador portátil MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max.
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

Apple ha presentado el nuevo ordenador portátil MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas potenciado por los procesadores M5 Pro y M5 Max, que mejoran el rendimiento y el desempeño de las aplicaciones de inteligencia artificial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.