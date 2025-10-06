En el sector público peruano operan diversos regímenes laborales que determinan las condiciones de empleo y los derechos de los servidores del Estado. Por lo general, este grupo de empleados cuentan con diversos beneficios o subsidios con el objetivo de incentivar su labor. De esta manera, a través de la Ley n.° 30936, estos servidores públicos pueden acceder a un día libre adicional si utilizan un medio de transporte sostenible para dirigirse a sus centros de trabajo. Así, para acceder a este incentivo es necesario lograr ciertos objetivos en un tiempo determinado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA OBTENER UN DÍA LIBRE ADICIONAL?

Mediante el Decreto Supremo n.° 30936, Ley Que Promueve y Regula el uso de la Bicicleta como Medio De Transporte Sostenible, detallan que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte hacia el centro de trabajo. Según esta ley, todos los trabajadores del sector público tienen la opción de solicitar un día libre remunerado si deciden movilizarse en bici, es decir, por cada 60 días que demuestren haber utilizado la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus puestos de trabajo, obtendrán un día de descanso extra.

“Los servidores públicos reciben una jornada laboral libre remunerada por cada sesenta veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada institución del sector público fórmula e implementa las medidas necesarias para su desarrollo y certificación, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil”, indica la legislación.

A través de la Ley n.° 30936, los servidores públicos pueden acceder a un día libre adicional si utilizan la bicicleta para dirigirse a sus centros de trabajo.

No obstante, esta normativa no aplica para el sector privado, aunque la norma busca fomentar el uso del transporte sostenible en los trabajos, implementado una serie de medidas a favor de los empleados. “Los empleadores privados o públicos pueden incentivar en sus trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar a su centro laboral a través de medidas tales como flexibilización de la hora de ingreso, días u horas libres, facilitación de duchas al interior del centro de trabajo, entre otros”, detalla.

¿QUÉ DISTRITOS UTILIZAN MÁS BICICLETAS EN LIMA?

Según el estudio “Uso de vehículos no motorizados: Bicicletas para Lima Metropolitana”, elaborado por CPI para la Municipalidad de Lima, el 26 % de los ciudadanos suelen utilizar la bicicleta como medio de transporte, asociándola con beneficios como la salud, el deporte, el ahorro de tiempo y la reducción de la contaminación ambiental.

Asimismo, el informe señala que los principales usuarios de este medio de transporte tienen entre 18 y 24 años, así como entre 25 y 39 años. La mayoría se moviliza en la zona centro II, que comprende Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre y San Miguel. También en la zona norte, como Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres, y la zona centro I, tales como Breña, La Victoria, Cercado de Lima y San Luis.