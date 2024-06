Tras haber logrado el éxito comercial en cines peruanos, Vaguito incursiona en el circo junto con Brenda Carvalho y presentan “El gran circo estelar”, que debutará el 19 de julio en la explanada del Mall del Sur.

De ese modo, la bailarina y el perro actor protagonizarán el acto estelar del circo, ofreciendo su show “Brenda de fiesta con Vaguito”, donde según la animadora, el can tendrá “una misión especial”.

Las entradas para “El gran circo estelar” están disponibles en la página web de Teleticket y los precios van desde los S/ 23 hasta los S/ 130. Actualmente, se tiene un descuento especial del 40 %.

En ese sentido, la participación de Vaguito en el show circense apoyará al grupo animalista ““Vaguito al rescate”, que pretende mejorar el estilo de vida de perritos sin hogar.

“Estoy emocionada de comandar un viaje de ensueño con un mensaje muy bonito para toda la familia. Me siento feliz y honrada de hacer circo en Perú. Un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y estoy segura que esta no será la excepción”, dijo la bailarina.

Cabe precisar que, la preventa N.° 1, de 40 %, se realizará desde el 25 de junio hasta el 10 de julio. Mientras que la N.°, de 30 %, se realizará desde el 11 de julio hasta el 19 del mismo mes. Por otro lado, la temporada de “El gran circo estelar” se realizará desde el 19 de julio hasta el 19 de agosto de 2024.