Brenda Carvalho y Julinho se convirtieron en los últimos días en los dos de los concursantes que más simpatía despertaron en “El Gran Chef Famosos”. Ambos entregaron emotivos y divertidos momentos que los fanáticos de dicho programa supieron valorar. Sin embargo, el exfutbolista fue eliminado recientemente y ahora solo la brasileña sigue en competencia. A propósito de ello, a continuación, te vamos a contar cuál es la verdadera historia de cómo se conocieron.

¿Cuál es la verdadera historia de cómo se conocieron Brenda Carvalho y Julinho?

Su historia de amor se hizo oficial en el 2010, cuando ambos ya no tenían ninguna relación formal con otras personas. En el caso del exfutbolista de Sporting Cristal, generando gran sorpresa, ya había finalizado su vínculo con la modelo Paola Arias.

La exbailarina, por su parte, terminó su matrimonio con Stefano Arfinengo después de 4 años. Este fue un hecho que también llamó la atención en su momento.

Si bien ambos hicieron pública su relación sentimental en 2010, es un año antes que se habrían conocido. Además, en ese entonces esta unión generó polémica tras las declaraciones de Arias, quien manifestó estar disconforme con el acercamiento de Brenda con Julinho, pues la consideraba su amiga.

“Brenda era mi amiga y digamos que eso me chocó un poco... No es lo ideal, no esperas que una persona cercana esté con tu ex”, dijo Arias cuando fue entrevistada por el programa de Magaly Medina.

¿Cuántos años de diferencia le lleva Julinho a Brenda Carvalho?

Carvalho nació el 4 de octubre de 1986 (36 años), mientras que el exdeportista vino al mundo un 31 de octubre de 1965 (57 años). Entonces, el exseleccionado nacional le lleva 21 años de edad a su pareja.

Julinho y la vez que costó 40 millones de dólares y fue el más caro de Brasil

En una entrevista exclusiva desde el centro de entrenamiento de Sporting Cristal, el deportista revivió los momentos en que su talento lo convirtió en el jugador más caro de Brasil, desatando una ola de sorpresa y admiración entre los fanáticos.

La conversación comenzó con Julinho abordando su etapa juvenil en Brasil. En un giro sorprendente, reveló haber compartido equipo en la Sub-17 con el icónico Bebeto, su amigo de la infancia. Pero lo más impactante fue cuando reveló que, a los 16 o 17 años, su valor en el mercado alcanzó la asombrosa cifra de 40 millones de dólares.

En ese momento, Flamengo intentó ficharlo, pero el Vitoria, su club de origen, pidió una suma que resultaba inalcanzable incluso para un equipo de la envergadura del Flamengo. Este hito lo convirtió en el jugador más caro de Brasil y lo llevó a un nivel de reconocimiento en el que su nombre era conocido en todas las esquinas.

Así fue la llegada de Julinho a Perú

Durante la entrevista también el deportista comentó sobre su llegada a Perú y su vínculo con el Defensor Lima.

Julinho reveló que fue tentado por una propuesta financiera muy atractiva que superaba con creces lo que ganaba en Brasil. Aunque inicialmente motivado por el aspecto económico, su llegada a Perú fue más que una simple transacción. Acompañado por su amigo Lula, Julinho se abrió camino en el país sudamericano.

Pese a que inicialmente estuvo desanimado por desafíos como el brote de cólera y el terrorismo, con el tiempo se enamoró del Perú y decidió hacer de este país su hogar.