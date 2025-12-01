Jesús Barco y Melissa Klug confirmaron su reconciliación dándose un apasionado beso en “Esta noche”, programa al que asistieron y dieron una entrevista juntos. Durante la conversación con la Chola Chabuca, el futbolista se mostró arrepentido y reafirmó su deseo por casarse con la ‘Blanca de Chucuito’.

Durante la entrevista con el programa de América Televisión, Jesús Barco dio a conocer su versión de los hechos y se volvió a disculpar con Melissa Klug, hecho que terminó por sellar su reconciliación con un tierno beso.

Al ser consultado por el futuro de su relación, Jesús Barco aseguró que sus planes de matrimonio siguen en pie y que él desea casarse con Melissa Klug.

“Eso nunca ha estado en duda. Cuando yo le pedí el matrimonio a ella, justo se dio el nacimiento de mi hija y entonces creo que ya la prioridad era primero mi hija… Quiero casarme con ella y quiero seguir construyendo mi familia”, señaló el futbolista.

Melissa Klug y Jesús Barco en 'Esta Noche'.

“Las personas de mi entorno saben que soy muy familiar y yo creo que eso se va a dar. Creo que primero tenemos que solucionar las cosas que tenemos que solucionar para dar el siguiente paso, que es casarnos”, agregó Barco.

Cabe señalar que Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco hace algunas semanas, luego que él fuera captado en una reunión junto a otros futbolistas y mujeres en Huánuco.