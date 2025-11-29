Melissa Klug habló abiertamente sobre el estado actual de su relación con Jesús Barco durante una entrevista en Esta Noche, programa conducido por la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel. La empresaria explicó que, aunque no han retomado oficialmente su romance, sí mantienen conversaciones para intentar recomponer su vínculo.

“ Nosotros en este momento estamos conversando para ver cómo vamos a recuperar nuestra familia. No hemos vuelto, pero sí estamos conversando y estamos tratando. Y si se puede, llevar terapias de pareja. Lo queremos porque amor hay”, señaló.

Klug agregó que los problemas recientes se originaron principalmente por la falta de comunicación. “Nuestro error era que no nos comunicábamos. No podíamos decirnos qué nos estaba molestando y simplemente hacíamos como que ya no pasa nada y se nos acumulaba las cosas” .

La empresaria contó que, cuando Barco viajaba a Huánuco, las tensiones aumentaban. “Desde que se fue a Huánuco y estuvo con sus amigos que fueron ampayados, yo trataba de viajar. Pero no lo conversábamos, no teníamos comunicación. Entonces, se seguían acumulando muchas cosas” , dijo. Este distanciamiento llegó al punto de no hablarse durante semanas.

Klug también recordó el momento en que publicó un comunicado anunciando el fin de la relación, el mismo que posteriormente eliminó. “ Eran semanas que no nos hablábamos y yo no sabía qué estaba haciendo él ni él sabía de mí. Yo creo que eso lo iba desgastando. Subo el comunicado y ahí mismo me llama y me dice: ‘Hay que conversar, no seas impulsiva. Yo iré a Lima o vente para conversar’, pero siempre era eso y nunca conversábamos”, relató.

El impacto del nuevo ampay

El tema volvió a generar polémica luego de que, el 20 de octubre de 2025, el programa Magaly TV La Firme difundiera imágenes de Jesús Barco en un club con piscina en Huánuco, acompañado de varias mujeres y sin la presencia de Melissa Klug. En las escenas se ve al futbolista junto a sus amigos Alexi Gómez y Carlos Ascues, conversando y bebiendo mientras disfrutan de la tarde. Según los reportes, las imágenes habrían sido grabadas el 6 de octubre en un conocido “búnker” de fiestas.

Respecto a este episodio, Klug fue tajante: “ Él estuvo compartiendo con dos amigos que estaban con dos mujeres y estaban tomando. Si bien es cierto, él estaba en un lugar donde no tenía que estar porque sabía que yo me iba a molestar. Así él esté tomando agua o esté comiendo, él ya está participando en ese lugar”.