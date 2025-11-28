Durante su reciente visita al Perú, el conocido 'streamer’ Ibai Llanos reveló que la ‘Sartén de Oro’, trofeo que reconoció al pan con chicharrón y tamales como el ‘Mejor desayuno del mundo’, fue entregado a un representante peruano.

En declaraciones para ‘Desvelados’, el creador de contenido con millones de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube confirmó que la misión de entregar el galardón ha concluido.

De ese modo, Llanos fue claro al asegurar que el premio está en poder de “una persona especial”, aunque prefirió no revelar su nombre en ese momento, prometió que lo haría muy pronto.

“Lo tengo todo grabado, creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días” , respondió, contando que su elección fue una decisión tomada entre sugerencias de sus seguidores.

“Yo creo que se impactó mucho porque no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones de comentarios que me habían dejado los peruanos de qué hacer con la sartén de oro”, contó.

En otro momento de su visita a Lima, Ibai Llanos explicó para ‘Amor y Fuego’ cómo surgió la idea del ‘Mundial de los Desayunos’, torneo que terminó coronando al platillo peruano.

“Se me ocurrió durante agosto, mientras todos estaban de vacaciones, crear algo divertido para entretenerme. Así nació la idea”, explicó, mencionando que ha considerado organizar un ‘Mundial de los Postres’, donde Perú “tiene que estar sí o sí”.

