La celebridad de redes sociales, que coronó al Perú y a su emblemático Pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, Ibai Llanos, aterrizó hace unas horas en la capital limeña. Su presencia ha generado una gran reacción entre sus seguidores quienes los han seguido de cerca en sus recorridos por la ciudad. En su visita a la sanguchería El Chinito y en su paso por el Cerro Portal La Esperanza del distrito de Comas, Ibai estuvo acompañado por Gaspi, un particular personaje famoso en el mundo del streaming y las redes sociales.

Gaspar Prim Díaz, más conocido en las redes como Gaspi, es un creador de contenido argentino, muy popular en la comunidad latinoamericana por su humor irreverente, controvertido y extremo.

Se dio a conocer gracias a sus entrevistas callejeras y su humor muchas veces polémico. Con su característico traje, lentes y micrófono en mano, construyó un estilo y esencia única, esto lo llevó a obtener millones de suscriptores y ganar el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards 2022.

A pesar de su éxito, su contenido estuvo marcado por muchas controversias. Por lo que varias de sus publicaciones fueron eliminadas por su contenido subido de tono y criticado por promover un humor sin límites. Él mismo advertía a su audiencia que debían ver los videos apenas salían porque probablemente serían rápidamente eliminados. La presión de mantener un personaje extremo lo llevó a desaparecer temporalmente de las redes.

Tras casi dos años de ausencia, Gaspi reapareció a inicios de 2025 con video titulado como ‘Gaspi’s return’ (el regreso de Gaspi), señalando el inicio de una nueva etapa menos provocativa. Su retorno coincidió con un anuncio que sorprendió a todos: su participación en La Velada del Año 5, el evento de boxeo y espectáculo creado por Ibai Llanos.

La presencia de Gaspi añade un tono gracioso y particular a la visita de Ibai: Juntos, dinamizan y crean una interacción que mezcla entretenimiento y generan una conexión especial con el público local.