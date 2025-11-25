Dua Lipa aprovechó las 24 horas previas a su concierto en Lima para conocer la famosa gastronomía peruana. Y es que, desde su primera noche en la ciudad, la cantante kosovar no perdió oportunidad para visitar algunos de los restaurantes más célebres de la capital. Y en esta nota te contamos cuáles fueron.

La noche del domingo 23 de noviembre, la artista de 30 años acudió junto a sus hermanos Rina (24) y Gjin (19) -quienes la han acompañado en varias paradas de su tour mundial- al restaurante Astrid & Gastón.

1. Astrid & Gastón

Este restaurante, liderado por Gastón Acurio y Astrid Gutsche, es famoso por su propuesta de comida peruana contemporánea, con platos que celebran los insumos nacionales y técnicas del mundo que sorprenden.

Algunos de sus platos en carta lomo de chita chimpun callao (con salsa de parihuela y un majado de yuca estilo escribano), trucha rosada de los andes (con caviar de trucha y quinua negra al wok), lomito de novillo saltado a lo pobre (con papas nativas, arroz con choclo, plátano y huevo) y el cuy a la royal (deshuesado y guisado lentamente al vino y cacao). Se desconoce qué platos probó la cantante kosovar.

2. Isolina

La tarde del lunes 24 de noviembre, también junto a sus hermanos, la artista fue vista caminando por las calles de Barranco. ¿La razón? Tenía reserva en una de las tabernas más famosas del barrio: Isolina.

El espacio a cargo de José del Castillo es frecuentemente elegido por artistas internacionales que llegan a Lima. Recientemente también estuvo allí el rockero estadounidense Lenny Kravitz.

En la carta de Isolina se destacan los clásicos sabores de las tabernas de antaño. Entre sus platos se destacan causas, guisos como patita con maní, y platos clásicos como la carapulcra con sopa seca, el ají de gallina y el lomo apanado con tallarines verdes.

3. Maido

Finalmente, la noche del lunes Dua Lipa eligió cenar en el mejor restaurante del mundo. Maido, el establecimiento a cargo de Mitsuharu Tsumura, que tras ser elegido varias veces el mejor de América Latina en 2025, fue condecorado en junio de este año como el mejor del mundo, y tras ello no ha parado de recibir a comensales de todas partes del mundo.

Figuras como Bad Bunny y Robert de Niro han visitado este establecimiento ubicado en la calle San Martín, en Miraflores.

La propuesta gastronómica de Maido se caracteriza por ofrecer una fusión de cocina peruana y japonesa: comida nikkéi. En este restaurante, cuyo costo por experiencia puede ir entre los 800 y los 1249 soles, se ofrecen platos como ceviche nissei, tartar de toro, nigiris, katsu sando y arroz con pato.

Este martes 25 de noviembre, Dua Lipa se presentará en el Estadio de San Marcos. Se espera que interprete una versión a su estilo de algún tema peruano, como ha hecho en homenaje a cada país que ha visitado con su gira “Radical Optimism”.