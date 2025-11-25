Streamer Ibai Llanos sorprende en Lima: aparece en ‘El Chinito’ y otros puntos de la ciudad.

El streamer español Ibai Llanos volvió a causar revuelo en redes sociales, esta vez en Lima. Este martes, fue captado en la tradicional chicharronería El Chinito, en el Centro de Lima, donde se tomó fotos con cocineros y algunos seguidores que lo reconocieron de inmediato.

La visita ha despertado rumores sobre una posible entrega de la “sartén de oro”, luego de que el pan con chicharrón ganara el Mundial de Desayuno organizado por el propio Ibai hace unas semanas. Sin embargo, el streamer no ha confirmado si este es el motivo principal de su llegada al país.

Además de recorrer el Centro de Lima, Ibai también fue visto acompañado del influencer argentino Gaspi, con quien apareció caminando por un distrito de la capital. Las imágenes difundidas en redes muestran al creador de contenido saludando, aunque aún no se ha identificado el punto exacto de la ciudad donde se registró el video.

Asimismo, Ibai visitó la vivienda del creador de contenido peruano Koirandoshil, según se pudo ver en transmisiones de TikTok. El joven peruano relató que el streamer llegó hasta su casa para proponerle grabar parte de su recorrido en Lima. “Él coordinó conmigo para venir”, comentó.

Perú es el tercer destino latinoamericano incluido en su viaje reciente por la región, después de Argentina y Chile, donde también compartió momentos con sus seguidores y exploró la gastronomía local.

La presencia del popular streamer en la capital sigue generando expectativas entre los fans, quienes aguardan si realizará alguna actividad oficial o si continuará explorando la ciudad en las próximas horas.