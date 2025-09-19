No cabe duda de que el Mundial de Desayunos fue todo un éxito en Latinoamérica, no solo por la gran aceptación de los internautas, sino también porque permitió conocer la variedad de platos que tiene cada país. En ese sentido, tras consagrarse campeón al imponerse en la final a la arepa reina pepiada de Venezuela, el pan con chicharrón motivó a varias empresas peruanas a preparar miles de unidades para celebrar este triunfo junto a la población. De hecho, el popular streamer Ibai Llanos se unió a la experiencia y cumplió su promesa de probar por primera vez este delicioso clásico platillo peruano, dejando sorprendido a más de uno por su inesperada reacción. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO IBAI LLANOS TRAS PROBAR POR PRIMERA VEZ EL PAN CON CHICHARRÓN?

Luego de que el pan con chicharrón se corone campeón de la primera edición del Mundial de Desayunos, el español Ibai Llanos, organizador de este evento digital, cumplió su promesa al probar este desayuno nacional. A través de sus plataformas oficiales, el reconocido streamer inició con entusiasmo la descripción de los productos que lo conforman, por lo que no pudo ocultar su emoción al momento de probarlos. Inclusive, no dudó en mencionar que tiene planeado visitar el Perú para probar el pan con chicharrón, desayuno que lo tildó como “perfecta”.

“Fijaos en el pancito con chicharrón que me han preparado... Aquí está el camote, una barbaridad. Hay que decirlo: los peruanos son muy buenos. Esto de desayuno, hombre, con esto vas a trabajar con ganas y con energía. Nunca había comido chicharrón. Es normal que haya ganado el mundial. Creo que hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia. Es un 10 de 10 de manual. Una combinación perfecta. Tengo que ir y probarlo allá. Ese es el siguiente paso. No queréis perderos mis aventuras por Perú, que espero ir este año”, sostuvo Ibai.

¿CUÁNDO LLEGARÍA IBAI LLANOS AL PERÚ TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos anunció el último fin de semana al pan con chicharrón peruano como el campeón del Mundial de Desayunos con un total de 12 800 000 de votos, mientras que la arepa venezolana obtuvo una cifra de 12 600 000 de votos. De esta forma, el streamer español anunció oficialmente a su audiencia que el premio consistirá en una ‘sartén de oro’, símbolo del valor y la intensidad vivida durante estas semanas de interacción.

“Bueno, como saben, Perú ganó el Mundial de Desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era este: una sartén de oro. Esta sartén dorada. Esta sartén de cutre. Sí, pero ha quedado guapo, o sea, al final yo creo que tiene el valor de todo lo que ha pasado durante todo este mes y el valor de todos los que han participado en el Mundial”, dijo Ibai, visiblemente emocionado.

Pues, eso no es todo, el popular youtuber reveló su intención de venir al Perú, sin mencionar fecha oficial aún, con el objetivo de entregar “personalmente” el premio a algún personaje relevante. Por ello, la celebridad española no tardó en consultar al público peruano quién debía recibir el galardón o en qué lugar debía ser colocado, cuando él llegue a suelo nacional.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, finalizó muy entusiasmado Llanos.