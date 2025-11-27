Este jueves, en sus redes sociales, Ibai Llanos compartió detalles de su visita a la casa del ‘streamer’ peruano Koirandoshil, en Ventanilla, describiendo la experiencia como una de las “historias más increíbles”.

Y es que, el joven se ha convertido en un símbolo de superación, pues, a pesar de vivir en una zona precaria del norte de Lima, logró montar un equipo de computadoras avanzadas, o ‘set-up’, como se le conoce, para sus transmisiones en vivo.

“Estoy con Gaspi para conocer una de las historias más increíbles en cuanto a creación de contenido, porque aquí dentro hay un setup que, para mí, tiene una historia espectacular”, afirmó Ibai frente a la puerta del hogar del peruano.

Así, Llanos, acompañado del youtuber argentino Gaspi, tuvo que recorrer un camino complicado para llegar al hogar del joven. “Hemos subido 500 escaleras”, bromeó al ingresar, a lo que Koirandoshil respondió: “Lo sé. Es demasiado complicado”.

Dentro su hogar, el peruano compartió las dificultades que enfrenta para crear contenido, entre ellas su compleja instalación del servicio de internet, cuya empresa se negó a realizar debido al acceso, y el desafío de conseguir su equipo de transmisión.

“Lo más curioso es que, cuando conseguí mi computadora, tuve que hacer muchas cosas para obtener los componentes. La mayoría los encontré incluso dañados. Técnicamente me habían estafado; he tenido que reparar la gráfica” , explicó Koirandoshil.

Asimismo, Ibai se mostró sorprendido al enterarse, por parte de Koiran, que hace cuatro años no se registró una lluvia fuerte en su localidad y que, a pesar de la inseguridad ciudadana, nunca ha sufrido robos de sus equipos.

“¡Tú te has arreglado tu gráfica! ¡Te has puesto tú mismo internet! ¡Porque la compañía ni te lo pone! ¡Te has montado tú solo! Eres el Mani Manitas peruano", respondió sorprendido Ibai.

Tras ello, ambos brindaron con una Inca Kola, bebida que Ibai probó por primera vez. “No sabe nada a Coca Cola. Es verdad que es como chicle… como el meloncito para la gente de España, pero en forma de bebida”, bromeó.

Hace algunos meses, Koirán sorprendió a otro ‘influencer’ español, Raúl Álvarez Genes, conocido como Auronplay, quien reaccionó en vivo a su estación de trabajo. “Este chico es increíble. Tiene un setup gaming, pero el suelo es de tierra. ¿Sabes? Eso me parece impresionante. El setup que tiene es increíble, amigos”, expresó en esa ocasión.

¿Qué otras actividades hizo Ibai Llanos en Lima?

La visita del español, que había sido anticipada por Koirandoshil en redes sociales, no solo se centró en la creación de contenido. Ibai también recorrió las calles del centro de Lima, donde probó el clásico pan con chicharrón en la sanguchería ‘El Chinito’.

El recorrido de Llanos por Perú, país campeón de su famoso Mundial de los Desayunos, culminó con este emotivo encuentro. Posteriormente, el español viajó a Chile para continuar con su gira latinoamericana.