Ibai Llano, uno de los creadores de contenidos más populares a nivel mundial, estuvo durante unos días en el Perú, donde no solo disfrutó de los diferentes platos típicos nacionales, sino también interactuó con sus seguidores. De hecho, desde su llegada al país no ha parado de producir contenido para sus redes sociales, como la entrega de la ‘sartén de oro’ a un tiktoker peruano, la visita al restaurante Maido, considerado uno de los mejores del mundo, subirse a un cerro, entre otras actividades. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue ver al español cantar y bailar una pegajosa canción del Grupo 5 junto al reconocido youtuber Gaspi. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

IBAI LLANOS Y GASPI CANTAN Y BAILAN UNA CONOCIDA CANCIÓN DEL GRUPO 5

En un nuevo episodio para su canal de YouTube, Ibai Llanos sorprendió al invitar a algunos de sus seguidores a subir a un autobús turístico con la finalidad de realizar una fiesta. El streamer español Ibai Llanos, junto al creador de contenidos Gaspi, se encargó de aportar la picardía y las risas mientras el vehículo se desplazaba por las calles de Barranco. Sin embargo, ambos personajes no esperaron que el conductor del servicio de transporte ponga una reconocida música del Grupo 5: ‘Eres mi bien’.

Esto provocó que tanto los influencers como los peruanos empezaran a corear y bailar el tema. Así, esto quedó captado en video y se difundió masivamente en plataformas digitales, dejando en evidencia el alcance internacional de la música nacional. De hecho, la propia agrupación norteña no dudó en compartir el clip en sus redes sociales, donde Ibai y el argentino disfrutan de la cumbia peruana. Frente a ello, el streamer de 30 años comentó con una peculiar frase: “Perú es clave”. De esta manera, miles de internautas reaccionaron al video, reflejando entusiasmo y orgullo nacional.

¿A QUIÉN ENTREGÓ LA ‘SARTÉN DE ORO’ IBAI LLANOS EN EL PERÚ?

A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos sorprendió al público al anunciar que el creador de contenidos conocido como ‘El Edu’ será el encargado de custodiar la ‘sartén de oro’, luego de que el pan con chicharrón ganara el Mundial de Desayunos 2025. Ante ello, algunos se han cuestionado sobre la identidad del joven peruano, quien actualmente supera los 392 mil seguidores en TikTok. A pesar de que no es muy conocido por su nombre Eduar Cabrera Ulloa, según su cuenta, gracias a su contenido cómico y diversas parodias ha logrado ganarse el cariño del público.

De hecho, su popularidad aumentó gracias a la intensa campaña que realizó en sus redes sociales para apoyar al pan con chicharrón. Entre sus acciones destacaron subir a los buses de transporte público y recorrer las calles con el fin de conseguir votos, lo cual ayudó también a que se lograra el objetivo. De esta manera, como agradecimiento, los seguidores pidieron que el español entregue el trofeo al tiktoker peruano. “Gracias por la oportunidad. Fue una locura. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”, dijo ‘El Edu’ muy emocionado por el reconocimiento.

