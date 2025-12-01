En su más reciente edición, “El valor de la verdad” presentó una reveladora entrevista a la tarotista Agatha Lys, quien se sentó en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su vida privada.

En conversación con Beto Ortiz, la reconocida vidente habló de pasajes poco conocidos de su vida, entre ellos, reveló que fue consejera de hasta cuatro presidentes del Perú.

Además, Agatha Lys también aprovechó la entrevista para revelar que a los 8 años sufrió el abandono de su padre, hecho que marcó su vida y la de su familia, quienes lucharon contra muchas adversidades para salir adelante.

Agatha Lys revela cómo fue vivir tras el abandono de su padre en “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de video)

“Siempre oía comentarios de mi mamá de que mi papá era así como un poco intranquilo con las mujeres, pero ya no fue normal cuando un buen día simplemente se fue con una señora que conoció y nos dejó”, contó la tarotista.

¿Cuántas preguntas respondió Agatha Lys y cuánto ganó?

Al final de la entrevista, Agatha Lys respondió 15 preguntas de forma correcta y se llevó el premio de S/15 mil de “El valor de la verdad”. Cabe resaltar que, si hubiese contestado 6 preguntas más, el premio ascendía a S/50 mil.

Agatha Lys se llevó un premio de S/15 mil tras su participación en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que la primera pregunta que Agatha Lys respondió en “El valor de la verdad” fue si había predicho la caída de las torres gemelas en Estados Unidos, mientras que la última interrogante fue: “¿Te equivocaste en tus predicciones?”.