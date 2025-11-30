“El valor de la verdad” regresa a su formato clásico con una entrevista a la vidente Agatha Lys, que se emitirá en Panamericana Televisión este domingo 30 de noviembre. Esta edición se presentará luego de la entrevista exclusiva que brindó el presidente José Jerí a Beto Ortiz hace una semana.

En esta oportunidad, la tarotista Agatha Lys dejará ver su lado más humano y contará los secretos nunca antes revelados de su vida y desde cuándo empezó a vivir su clarividencia.

Durante la entrevista en el sillón rojo, Agatha Lys revela cómo el abandono de su padre, el periodista y escritor César Augusto Dávila, marcó el rumbo de su vida.

“Dormimos en las calles, aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas. El señor de la casa también intentó (¿abusar de ti?) Sí, yo pude levantarme porque ya estaba encima mío", contó la tarotista.

Agatha Lys se sentará en el sillón rojo para contar detalles de su vida. (Foto: Captura de video)

Por otro lado, la tarotista también contó que un día soñó con un accidente aéreo, por lo que su madre le pidió que no realizara viajes en avión pronto. Días después, el vuelo 251 de Fauccett Perú se estrelló en Arequipa.

“Esa noche tengo un sueño. Mamá, he soñado que salía de un avión que estaba destruido, se había estrellado y estaban todos muertos y ella me dice: ‘No viajas’. Bueno, y ahí se cayó el avión”, reveló.

De esta manera, Agatha Lys contará detalles poco conocidos de su vida en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, programa que emitirá una nueva edición este domingo 30 de noviembre a través de Panamericana Televisión.