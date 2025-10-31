Leslie Moscoso fue confirmada como la nueva invitada de “El valor de la verdad”. Esta vez, la actriz y comediante se sentará en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su historia. En un nuevo adelanto, la también bailarina contará la difícil situación que vivió.
A través de las redes sociales del programa se compartió un llamativo video en el que Moscoso aparece llorando en el set de “El valor de la verdad”. Además, en una breve entrevista, Leslie revela que tiene un perfil fuerte y que su historia pueda servir de ejemplo.
“Tengo la imagen de una mujer sexy, fuerte, empoderada, frontal… He pasado por momentos muy difíciles, esto puede ayudar a muchas mujeres que han vivido episodios de violencia”, expresó.
Por su parte, el conductor Beto Ortiz resaltó la valentía de Leslie Moscoso de contar los pasajes más difíciles de su vida en “El valor de la verdad”.
“Su valor de la verdad es una colección de todas las formas de violencia que existen contra la mujer… Ella ha tenido la valentía, el enorme coraje de echarse un poco el alma al hombro y contar. Espero que muchas mujeres, adolescentes, niñas lo vean”, destacó Ortiz.
Cabe resaltar que la entrevista de Leslie Moscoso en “El valor de la verdad” se emitirá el próximo domingo 2 de noviembre a través de la señal de Panamericana Televisión.
