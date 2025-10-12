El conductor de televisión Beto Ortiz anunció el estreno de una edición especial de “El valor de la verdad”, que llevará por nombre “El valor de la verdad de los políticos”, con el objetivo de abordar la actual crisis política que atraviesa el Perú. El programa se emitirá este domingo 12 de octubre por Panamericana Televisión.

Según explicó Ortiz, esta edición especial busca reflexionar sobre el momento que vive el país y abrir un espacio de conversación más allá del formato habitual del programa. “No podemos permanecer indiferentes frente a lo que pasa. Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”, afirmó.

El conductor señaló que el país atraviesa un periodo complejo y que, desde su rol como periodista, considera necesario analizar y cuestionar las decisiones de las autoridades. “El Perú no es un juguete. Lo usan, lo botan y lo vuelven a usar”, sostuvo durante la presentación del nuevo formato.

Beto Ortiz presenta nueva versión del programa "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Pese a este giro temporal, Ortiz aclaró que “El valor de la verdad” no saldrá del aire. Los episodios ya grabados con invitados del espectáculo continuarán emitiéndose hasta diciembre, mientras esta edición especial tendrá un enfoque exclusivamente político.

“He dejado todo listo, incluso grabé con Tilsa (Lozano); todo eso se emitirá”, aseguró Beto Ortiz, dejando en claro que el formato del programa seguirá emitiéndose y que, debido a la coyuntura, reformulará la propuesta televisiva.

Cabe resaltar que a hace algunos días se reveló que esta semana se iba a emitir la entrevista de Nadeska Widausky; sin embargo, esta será reemplazada por un episodio de corte político este domingo 12 de octubre, a partir de las 10 p.m.