Xoana González en El valor de la verdad: últimas noticias de su presentación en el temido sillón rojo
Entre sus declaraciones, Xoana reveló que en un arranque psicótico intentó apuñalar a su esposo, pensando que tenía un cuchillo entre sus manos.
“Xoana se quiere suic... Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrento con este psiquiatra y lo quise apuñalar. Me quise mat.., porque no iba a soportar eso”, dijo entre lágrimas.
La modelo también dará a conocer detalles poco conocidos de su vida privada. Según el adelanto del programa, Xoana contará un duro episodio de abuso sexual que sufrió y por el que intentó acabar con su vida.
Xoana volverá a presentarse en el espacio que conduce Beto Ortiz después de varios años, y en esta ocasión, contará los difíciles momentos que atravesó después del fallecimiento de su madre.
La modelo argentina Xoana González es la nueva invitada al programa ' El valor de la verdad', el cual se emitirá este domingo 5 de octubre, a las 10 de la noche, vía Panamericana TV.
