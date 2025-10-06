Xoana González fue la nueva invitada de “El valor de la verdad”, donde ofreció una reveladora entrevista a Beto Ortiz. Durante su participación, Xoana habló sobre sus problemas de salud mental y los duros momentos que vivió por la muerte de su madre.

Durante su entrevista en el sillón rojo, Xoana González recordó difíciles momentos de su vida y su lucha contra los problemas de salud mental.

Xoana González también habló de sus romances en el pasado y reveló que tanto ella como Grace Becerra estuvieron con los modelos Joshua Ivanoff y Benjamín Lukovski, en diferentes momentos.

Xoana González fue confirmada como la nueva invitada de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Asimismo, Xoana González reveló lo que hizo con las cenizas de su madre. “Preparé cinco cigarros y los fumé”, confesó ante un sorprendido Beto Ortiz, quien no dudó en increpar que esta situación fue una falta de respeto a los restos de su progenitora.

¿Cuántos preguntas respondió Xoana González en “El valor de la verdad”?

El domingo 5 de octubre, Xoana González ofreció una reveladora entrevista al programa “El valor de la verdad”, donde respondió 20 preguntas y se llevó el premio de S/25 mil. Si bien pudo responder una interrogante más para llevarse S/50 mil, prefirió no hacerlo.

