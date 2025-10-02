Xoana González fue confirmada como la nueva invitada de “El valor de la verdad”, donde volverá a presentarse luego de algunos años. Esta vez, la modelo se presentará a pocos meses de la muerte de su madre.

En un breve adelanto del programa se puede ver que la modelo habla sobre el difícil momento que atravesó tras la muerte de su madre; sin embargo, también revelará detalles desconocidos sobre su vida privada.

En su nueva participación en “El valor de la verdad”, Xoana González también contará pasajes ocultos de su vida, como el abuso sexual que sufrió y por el que intentó atentar contra su vida.

Xoana González fue confirmada como la nueva invitada de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

“Xoana se quiere suic... Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrento con este psiquiatra y lo quise apuñalar. Me quise mat.., porque no iba a soportar eso”, dijo entre lágrimas.

Entre sus declaraciones, Xoana reveló que en un arranque psicótico intentó apuñalar a su esposo, pensando que tenía un cuchillo entre sus manos. “Me desconecté de la realidad”, reveló.

Por otro lado, Xoana González también confesó que llegó a consumir diversas sustancias y tuvo fuertes alucinaciones provocadas por el “Clonazepam, alcohol, LCD, marihuana, cocaína, tusi” y más.