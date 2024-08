A raíz de la filtración de un video en redes sociales, donde se la ve atravesando una grave crisis emocional producto del estrés postraumático que padece desde hace 13 años, Xoana González ha vuelto a pronunciarse, denunciando a su exmánager por exponerla en un momento de extrema vulnerabilidad.

Según relató, el incidente ocurrió cuando se encontraba en casa de la pareja de su exrepresentante. A pesar de haber comunicado su indisposición para realizar los espectáculos pactados, uno de ellos en Tingo María, por las recientes tragedias que vivió como el fallecimiento de su tía abuela, habría sido ignorada.

“Le había dicho que no estaba para hacer el show, que estaba muy alterada, que habían pasado cosas, fallecimientos, duelos, y estaba desbordada de angustia. Y bueno, esta persona no me respetó, me expuso”, dijo en sus historias de Instagram, comunicando que se encontraba repuesta del brote esquizofrénico padecido.

CONOCE MÁS: Xoana González aclara que paga impuestos tras obtener ganancias en OnlyFans

En ese sentido, Xoana destacó el apoyo constante de su esposo, Javier González-Olaechea Gallardo, quien conoce de cerca su lucha contra el estrés postraumático que ha empeorado con los años. “Él siempre se preocupa por mí, él sabe de esta condición que tengo hace muchos años”, explicó la modelo, agregando que la exposición en redes sociales ha obligado a mudarse repetidamente para evitar enfrentar las traiciones de personas cercanas.

La modelo también reflexionó sobre su responsabilidad en el incidente, reconociendo que confió en personas equivocadas. “Esto también es culpa mía y responsabilidad mía de confiar en personas que no debí. Al final, por no contar lo que pasa, me trago toda la angustia y realmente las otras personas me han expuesto”, expresó.

“No estaba drogada, no estoy poseída”, dijo posteriormente, descartando haber consumido sustancias peligrosas. Asimismo, González no reveló si tomaría acciones legales contra su exrepresentante.

¿Qué enfermedad sufre Xoana González?





Previamente, el 27 de agosto, González utilizó sus redes sociales para disculparse por el episodio viralizado, explicando que padece de estrés postraumático desde hace 13 años, una condición que se ha agravado con el tiempo debido a situaciones no resueltas, lo que desencadenó un brote esquizofrénico.

“Tuve un brote de esquizofrenia, fue muy duro, tuve voces y rapeaban. Me costó muchos días de terror y oscuridad, pero ya estoy en casa con mis animales, mis plantas, mis libros, y empiezo otra vez con neurólogo y litio. Todo va a estar bien”, detalló la modelo.